شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مدفع رمضان والان نبدء بالتفاصيل

لحظة إطلاق مدفع رمضان في أحد المواقع بمحافظة الجيزة في مصر للإعلان عن وقت الإفطار في رمضان، حيث تكثف مصر جهودها لإبطاء انتشار مرض فيروس كورونا المستجد ويحرص عشرات الأشخاص على التجمع حول المدفع لتوثيق لحظة إطلاقه بالصوت والصورة، ويعتبر مدفع الإفطار من المظاهر الرمضانية المعروفة في مصر ويتم اختيار مواقع مميزة لوضع المدفع فيها وإطلاقه وقت أذان المغرب للإعلان عن بدء الإفطار.

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