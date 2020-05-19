شكرا لقرائتكم خبر عن الفواكه والألياف تمنع «الإمساك» في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

ذكر استشاري الباطنية وأمراض الكلى د. حسن الحبيب، أن الإمساك يعتبر من أكثر المشاكل التي يواجهها الصائم أثناء شهر رمضان، وذلك بسبب التغير في نوع الطعام وكمية السائل التي يتناولها الفرد خلال شهر الصيام.

وبين أن أسباب الإمساك كثيرة منها: إمساك اعتيادي والذي ينتج بسبب تجنب الشخص عملية الإخراج رغم الشعور بالحاجة إلى ذلك، لافتا أن هذا السبب هو الشائع في مجتمعنا.

ولفت إلى الغذاء غير الصحي المتمثل بانعدام الفواكه والخضراوات وقلة الألياف، إضافة إلى قلة تناول السوائل وخاصة الماء، والإكثار من تناول الشاي أو القهوة من أبرز أسبابه.

وأشار إلى أن هناك أسبابا أخرى كأمراض الجهاز الهضمي، ونقص إفراز الغدة الدرقية، كذلك قد يكون الإمساك أحد الأعراض الجانبية للأدوية العلاجية مثل أدوية الحديد وبعض أدوية الضغط وغيرها.

وعن الأعراض قال إنها تتمثل في الشعور بالانتفاخ في البطن، تغير طبيعة الإخراج، ألم البطن، ألم أسفل البطن، نزف شرجي، الشعور بعدم الإخراج الكامل، لافتا إلى أن الإمساك قد يظهر بصورة إسهال زائف.