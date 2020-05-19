شكرا لقرائتكم خبر عن إناء «الحيسية» توارثته الأسر للأكلات الشعبية والان نبدء بالتفاصيل
وتلتزم الأسر الجازانية قبل شهر رمضان بتوفير إناء «الحيسية» في منازلهم وذلك حتى يزين الموائد الرمضانية لتقديم الأكلات الشعبية.
و«الحيسية» إناء تقديم مصنوع من الفخار ومستدير الشكل حيث يكون متسعا من الأعلى ويضيق تدريجيا عند الأسفل، ويستخدم هذا الإناء بكثرة في تقديم الأكلات الشعبية مثل المفالت والثريد والمفتوت المرشوش وغيرها من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة، وما يتميز به هذا الإناء هو توارثه عند بعض الأسر حيث إن هناك أسرا تحتفظ بهذا الإناء منذ عشرات السنين وتوارثته السيدات عن أمهاتهن اللاتي توارثنه عن جداتهن وهكذا لتستمر عملية توريث هذا الإناء من الأجداد إلى الأحفاد.
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