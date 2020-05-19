شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. حديقة جديدة في الإسكان والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني إن البلدية تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية، مشيراً إلى أن الأعمال جارية في هذه الفترة للعمل في أعمال المشاريع وإنجازها في الفترة المحددة، مؤكداً أن الاحترازات الوقائية قائمة في جميع مواقع تنفيذ المشاريع وتدريب العمالة على الوسائل الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أن إدارة الحدائق والتشجير بالبلدية وضعت برنامج عمل للتطوير والتحسين لأعمال التشجير المتنوعة وتقديم مستوى صيانة للأعمال الزراعية في كافة المواقع في محافظة القطيف، مشيراً إلى أن الأعمال التي تقوم بها الإدارة حاليا هي أعمال تنفيذ مشروع حديقة بإسكان القطيف بمساحة ٢٠٠٠م٢ من المسطحات الخضراء وتركيب ٣٢ شجرة لبخ، وتنفيذ شبكات ري أتوماتيكية، وترصيص النجيل، مؤكدا استكمال مشاريع تشجير شوارع رئيسة في عدد من الأحياء السكنية في المحافظة، لرفع مستوى التجميل والتحسين في مجال تشجير الشوارع والحدائق والواجهات البحرية والتقاطعات.
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