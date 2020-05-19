شكرا لقرائتكم خبر عن رأس تنورة.. 44 ألف مستفيد بـ»الدعوة» في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في تقرير أصدرته الجمعية متضمنا العديد من الإنجازات التي قدمتها خلال تلك الفقرة.
أبرز الإنجازات
من جانبه أوضح رئيس مجلس الإدارة م. حسين القحطاني أن أبرز الإنجازات التي تحققت خلال تلك الفترة «اهتداء فردين للإسلام، ونشر 62 مقطعا دعويا إلكترونيا، وإرسال 59 رسالة صوتية إلكترونية، وإقامة 48 محاضرة ودرسا عن بعد، والقيام بـ 15 جولة دعوية لتوعية الجاليات ونشر 59 بروشور إلكترونيا بلغات عدة.
الصدقة الجارية
وأشاد م. القحطاني في هذه المناسبة بالداعمين والمحسنين للمشاركة في هذه البرامج والفوز بهذه الثمرات من خلال المساهمة في مشروع الصدقة الجارية الذي تنفذ حملة له خلال هذه العشر المباركة، حيث يعتبر هذا المشروع المبارك رافدا مهما من روافد تحقيق الاستدامة المالية واستقرار العمل.
نصف السنوي
يذكر أن جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رأس تنورة قد أعلنت مؤخرا عن تقريرها نصف السنوي من هذا العام ١٤٤١، والذي احتوى على عدة إنجازات.
ومن أبرز الإنجازات: اهتداء ٢٤ مسلما جديدا، وتوزيع ٩٦٠٧ مواد دعوية، وتنفيذ ٢٢١ برنامجا دعويا، وإقامة ٢٦ جلسة شبابية، والقيام بتوزيع ٢٢٠ حقيبة شتاء، وإقامة ٤٩٢ محاضرة ودرسا، و٧٥ جولة للسيارة الدعوية والمصلى المتنقل.
الداعمون والمحسنون
وأوضح رئيس مجلس الإدارة م. حسين القحطاني أنه بلغ بحمد الله وتوفيقه عدد المستفيدين من برامج الجمعية المختلفة خلال نصف العام ٣٤.٨٤٤ مستفيدا.
ودعا القحطاني بهذه المناسبة الداعمين والمحسنين للمشاركة في هذه البرامج والفوز بهذه الثمرات من خلال المساهمة في مشروع الاستقطاع الشهري الذي يعتبر رافدا مهما من روافد تحقيق الاستدامة المالية واستقرار العمل.
يشار إلى أن مسمى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات برأس تنورة تغير إلى جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رأس تنورة وذلك بعد انضمامها إداريا وماليا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
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