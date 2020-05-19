شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 400 كيلو خضراوات بـ«غذاؤكم أمانة» والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية «غذاؤكم أمانة»؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد المشيخي، أنهم صادروا 489 كجم من الخضار، ضُبطت من الباعة الجائلين، وتم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة، بعد التأكد من سلامتها.

ودعا المشيخي المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.