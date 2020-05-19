شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 400 كيلو خضراوات بـ«غذاؤكم أمانة» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد المشيخي، أنهم صادروا 489 كجم من الخضار، ضُبطت من الباعة الجائلين، وتم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة، بعد التأكد من سلامتها.
ودعا المشيخي المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة 400 كيلو خضراوات بـ«غذاؤكم أمانة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.