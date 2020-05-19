شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صيانة المرحلة الأخيرة لطريق الأمير نايف بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

بدأت أمانة الشرقية أعمال استكمال الصيانة والبدء بالمرحلة الثالثة والأخيرة لتطوير طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام وذلك بالتزامن مع إعلان إدارة مرور المنطقة، إغلاق الطريق ، لمدة 30 يومًا، ابتداء من السبت 16 مايو الماضي.

تحويل الحركة

وقالت الإدارة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إنه تم تحويل حركة المركبات حسب الطرق البديلة، وهي: القادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الشمال إلى الجنوب يسلك طريق الملك خالد باتجاه طريق الجبيل - الظهران السريع وصولًا إلى طريق الملك فهد، والقادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الجنوب إلى الشمال يسلك طريق الملك فهد وصولًا إلى طريق 28 باتجاه طريق الملك خالد بن عبدالعزيز، والقادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الشرق إلى الغرب طريق 28 يسلك طريق الملك خالد بن عبدالعزيز وصولًا إلى طريق الجبيل - الظهران باتجاه طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، والقادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الغرب إلى الشرق يسلك طريق الملك فهد بن عبدالعزيز وصولًا إلى طريق 28 باتجاه طريق الملك خالد بن عبدالعزيز.

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تكثيف العمل

وأكدت أنه تم إغلاق الطريق بداية من تقاطع طريق الملك خالد إلى تقاطع طريق الملك فهد بالاتجاهين، وذلك لاستكمال أعمال الصيانة والبدء بالمرحلة الثالثة والأخيرة لتطوير طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز.

وأشارت إلى مواصلة استكمال أعمال الصيانة والتأهيل والتطوير للطرق، وتكثيف العمل في فترة منع التجول، حسب خطتها المجدولة.