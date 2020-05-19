شكرا لقرائتكم خبر عن 2700 جولة رقابية صحية على الأسواق والمحلات والان نبدء بالتفاصيل

كثفت بلدية محافظة الرس الجولات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية وأعمال الإصحاح البيئي وتنفيذ خطط احترازية لمراكز التسوق للمحافظة على السلامة العامة. وأوضح رئيس بلدية محافظة الرس م. صالح السهلي أن البلدية حرصا منها على سلامة المواطنين والمقيمين تعمل على تسخير كافة جهودها على ضرورة التزام أصحاب المنشآت والعاملين بها بالتعليمات والاشتراطات لسلامة الجميع. من جهته بين مدير إدارة الرقابة الشاملة صالح السحيباني أن عدد الجولات الميدانية منذ بداية شهر رمضان بلغت 2700 جولة حتى يوم أمس، تتعلق بأعمال الرقابة والإصحاح البيئي نتج عنها إشعار ومخالفة أكثر من 570 منشأة وإغلاق 12 منها لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتراخيص، كما تمت مصادرة 4200 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مضيفا إن البلدية ركزت من خلال جولاتها على عمليات الإصحاح البيئي.

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