شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تقدم العزاء في وفاة «صالح كامل» والان نبدء بالتفاصيل
يتقدم رئيس مجلس إدارة صحيفة اليوم، الوليد بن حمد آل مبارك، وأعضاء مجلس الإدارة وجميع منسوبي الصحيفة بخالص العزاء والمواساة في الراحل، داعين الله سبحانه أن يسكن الفقيد فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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