شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تقدم العزاء في وفاة «صالح كامل» والان نبدء بالتفاصيل

غيّب الموت رجل الأعمال صالح كامل رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكة للطباعة والإعلام، مساء أمس، في مستشفي سمير عباس، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد صراع مع المرض.

يتقدم رئيس مجلس إدارة صحيفة اليوم، الوليد بن حمد آل مبارك، وأعضاء مجلس الإدارة وجميع منسوبي الصحيفة بخالص العزاء والمواساة في الراحل، داعين الله سبحانه أن يسكن الفقيد فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.