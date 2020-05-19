شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم ناشط بيئي طالب بحماية «شجرة معمرة» والان نبدء بالتفاصيل
وكان أحد الناشطين، قد تواصل مع القوات، يوم الأربعاء، الموافق 20 رمضان، ليفيد بأن المقطع المتداول على منصة «تويتر»، يعود للناشط العوني، مطالبًا الجهات المختصة بحماية شجرة معمرة في أحد المخططات السكنية الجديدة بغرب الرياض.
واستجابت القوات لبلاغ المواطن، وتواصلت مع العوني، وباشرت الموقع في نفس اليوم، وتم التنسيق مع مالك المخطط، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، التي نقلت الشجرة بشكل سليم إلى موقعها الجديد في أرض مشاريع الرياض الخضراء.
وذكر العميد الحربي أن تكريم «العوني»، يأتي انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية الذي تعتمده القوات الخاصة للأمن البيئي، وترتكز على أن المواطن هو رجل الأمن الأول وشريكها الأهم في تحقيق أهدافها.
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