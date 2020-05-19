شكرا لقرائتكم خبر عن 180 ألف مستفيد من 88 طن «سلال رمضانية» بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

أكمل مكتب الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إندونيسيا، التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، توزيع 88 طنًا من السلال الغذائية الرمضانية، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، في مدن وقرى إندونيسيا، واستفاد منه أكثر من 180 ألف صائم.

دعم القيادة

ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين عصام الثقفي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على عنايتهما بالعمل الإسلامي، وتلمس حاجات المسلمين في شهر رمضان، مبينًا أن تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 18 دولة حول العالم منها جمهورية إندونيسيا الإسلامية تجسيد للعمل الإنساني الذي تميزت به بلادنا منذ نشأتها وحتى هذا العهد الميمون.

إشادات وتنويهات

ونوه السفير الثقفي بما حظي به البرنامج من إشادات وتنويهات من القيادات السياسية والإسلامية في إندونيسيا لهذا البرنامج الذي يُنفذ باسم خادم الحرمين الشريفين في مثل هذه الأيام حرصًا منه على تعاهد إخوانه المسلمين في دول العالم الإسلامي في هذا الشهر الفضيل، ومشاركتهم أجر صومهم من خلال هذا البرنامج.

عمل جليل

وأعرب عن شكره واعتزازه بالقيادة الرشيدة على هذا العمل الجليل الذي يجسد الحس الإنساني لخادم الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أنه يأتي من منطلق الرسالة السامية التي تحملها المملكة للشعوب الإسلامية في كل مكان، مزجيًا شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د.عبداللطيف آل الشيخ، على حسن التنفيذ للبرنامج بما يحقق الأهداف المرجوة في ظل ظروف استثنائية وإجراءات احترازية لمنع تفشي وباء كورونا.

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مواد أساسية

من ناحيته، أفاد الملحق الديني بجاكرتا الشيخ أحمد الحازمي، أن الملحقية حرصت خلال تنفيذ البرنامج أن يكون في المناطق التي يوجد بها الدعاة التابعون لها في جميع مناطق ومحافظات وجزر وقرى إندونيسيا، وهو عبارة عن سلة غذائية من المواد التموينية الأساسية للحياة اليومية تغطي احتياج الأسر المتعففة.

إجراءات احترازية

وأوضح الحازمي أن الملحقية وزعت منذ بدء شهر رمضان المبارك على المدن المستهدفة وهي أغلب مدن ومحافظات وجزر وقرى إندونيسيا ما مجموعة 4000 سلة غذائية تحوي كل سلة 12 صنفًا من المواد الغذائية ذات الجودة العالية التي تكفي الأسرة كامل الشهر، ويزن مجموع السلال 88 طنًا، تم توزيعها وفق الإجراءات الاحترازية وبمشاركة فرق عملت على مدار الساعة حتى الانتهاء من التنفيذ.

رخاء واستقرار

وقدم شكره وتقديره للوزير الشيخ د.عبداللطيف آل الشيخ، على عنايته ومتابعته لأعمال وبرامج الملحقية، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين كل خير وأن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها وأن يزيل الوباء والبلاء.