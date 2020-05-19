شكرا لقرائتكم خبر عن دعم إغاثي من مركز الملك سلمان لأنشطة «يونيسيف» الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل
وقع المذكرة عن المركز مدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية د. يحيى الشمري، فيما وقعها عن المنظمة، ممثل اليونيسيف في مكتب منطقة الخليج العربي، الطيب آدم.
وتأتي هذه المذكرة في إطار الدعم المتواصل والمستمر الذي تقدمه المملكة لمختلف المنظمات الأممية عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة.
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