شكرا لقرائتكم خبر عن دعم إغاثي من مركز الملك سلمان لأنشطة «يونيسيف» الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مذكرة تعاون مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، لدعم أعمال وأنشطة المنظمة في المجال الإغاثي والإنساني.

وقع المذكرة عن المركز مدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية د. يحيى الشمري، فيما وقعها عن المنظمة، ممثل اليونيسيف في مكتب منطقة الخليج العربي، الطيب آدم.

وتأتي هذه المذكرة في إطار الدعم المتواصل والمستمر الذي تقدمه المملكة لمختلف المنظمات الأممية عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة.