شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، بزيادة الجهد والمثابرة، من أجل الارتقاء بمنظومة العمل، والسعي الحثيث لتطوير مجالات خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر -يحفظهم الله- الهادفة إلى توفير أعلى مستويات الخدمة للزوار والعناية الفائقة بالحرمين الشريفين.

واطلع د. السديس على تقرير الأعمال الميدانية للإدارة العامة للتشغيل والصيانة، منذ بداية موسم شهر رمضان المبارك، الذي يتضمن شرحًا مفصلًا لأعمال الصيانة الدورية للأعمال الميدانية القائمة بالمسجد الحرام كصيانة فواصل التمدد بصحن المطاف، وجلي رخامه ودهان الأرضيات بمادة الإيبوكسي، وأعمال إزالة حوائط الجبس بورد بمكاتب الدور الأول بمبنى الشلر وفق المخطط المعتمد، وأعمال الصيانة بموقع سبيل الملك عبدالعزيز.

وأوضح التقرير معدلات الإنجاز لجميع الأعمال الميدانية ونسب البلاغات المرصودة ومدى تجاوب الإدارات ذات العلاقة في معالجتها.