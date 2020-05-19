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26 ألف مهمة تفتيشية للدفاع المدني

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كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، تفاصيل مهام إدارات وشعب ومراكز الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة للتحقق من توفر متطلبات السلامة والإشراف الوقائي بالمنشآت المصرح لها ممارسة العمل خلال فترة منع التجول، وبما يضمن المحافظة على سلامة مرتاديها.

وأوضحت المديرية، في تقريرها الوقائي، والذي يتضمن تفاصيل المهام، أنه تم تنفيذ أكثر من 26 ألف مهمة تفتيشية، في مختلف مناطق المملكة، والتي جاءت كالتالي: «مكة المكرمة 3236، القصيم 2970، الرياض 2783، الجوف 1029، تبوك 3056، حائل 1758، الحدود الشمالية 495، جازان 3093، عسير1351، المدينة المنورة 2939، الشرقية 1822، الباحة 893، نجران 1182».

أكد مصدر مسؤول بالمديرية العامة للدفاع المدني، أن الدفاع المدني في مناطق المملكة يعمل على وجود شراكة مع القطاع الخاص بكافة مكوناته من أجل تحقيق وتوفير متطلبات السلامة في المنشآت العائدة لهم، وتنفيذ الأنظمة بحق كل من يثبت تهاونه في الالتزام باشتراطات السلامة أو توفير متطلباتها حيث تم إصدار «746» مخالفة.

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