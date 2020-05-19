شكرا لقرائتكم خبر عن سداد مديونية 691 مستفيدا عبر «فرجت» والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، سداد مديونية 691 من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة «فُرجت»، موضحًا أن قيمة الديون التي تم سدادها بلغت أكثر من 55 مليون ريال.

وأوضح المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهًا بأن الخدمة متاحة عبر منصة «أبشر» فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.