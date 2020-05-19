شكرا لقرائتكم خبر عن سداد مديونية 691 مستفيدا عبر «فرجت» والان نبدء بالتفاصيل
أكد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، سداد مديونية 691 من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة «فُرجت»، موضحًا أن قيمة الديون التي تم سدادها بلغت أكثر من 55 مليون ريال.
وأوضح المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهًا بأن الخدمة متاحة عبر منصة «أبشر» فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.
كانت هذه تفاصيل خبر سداد مديونية 691 مستفيدا عبر «فرجت» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.