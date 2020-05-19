وفاة رجل الأعمال السعودي صالح كامل عن عمر ناهز 79 عامًا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 19 مايو 2020 02:17 صباحاً - أفادت قناة العربية السعودية ، في نبأ لها، مساء اليوم الاثنين، بوفاة رجل الأعمال السعودي الشهير صالح كامل، عن عمر ناهز 79 عامًا، وهو أحد أهم المستثمرين السعوديين في مجال الإعلام.

ولد صالح كامل عام 1941 بمكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده مديرًا عامًّا لديوان مجلس الوزراء، فيما تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة.

وحصل صالح كامل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1383هـ، 1963م، وأنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم دار ومكتب الكشاف السعودي، وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية.

وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك صالح كامل العمل الحكومي، واتجه إلى القطاع الخاص، حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة، وفي نحو 45 دولة حول العالم، حسبما ذكرت مواقع إخبارية سعودية.