، أمير حائل يدشن وحدة تحليل الفيروسات بالمنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لسرعة النتائج وتقليل انتظار المرضى المشتبه بإصابتهم

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وبحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري، وحدة الفيروسات بالمنطقة.

وشكر "الشمري" أمير منطقة حائل على تدشينه للوحدة، وكذلك وزير الصحة.

وأوضح أنه تم تجهيز الوحدة بغرفتين سالبة الضغط وغرفة واحدة موجبة الضغط يحتويان على أحدث التجهيزات الطبية المتقدمة، فيما تم تدريب الكوادر الصحية على استخدام هذه الأجهزة".

وأشار إلى أن سياستهم في سرعة النتائج وتقليل مدد انتظار المرضى في الحالات المشتبه فيها سواء في المستشفيات أو المحاجر الصحية بالمنطقة.

وقال أمير منطقة حائل: "بسم الله وعلى بركة الله نعلن افتتاح قسم الفيروسات في المختبر المرجعي بعد تطويره والمتخصص في تحليل فيروس كورونا ونعده وحدة متميزة لتكميل الخدمة الصحية في منطقة حائل ونسأل الله التوفيق".

وفي كلمة لوزير الصحة، شكر فيها أمير منطقة حائل، والطاقم الصحي بمنطقة حائل، على جهودهم، فيما أكد أن هذه الخدمة ستُسهم في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة بمنطقة حائل من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في فترة قياسية، والتي ستُسهم في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا بمنطقة حائل.

‏‏‏‏‏ من جهة أخرى، أشار مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية والمتحدث الرسمي بصحة حائل عارف الشمري، إلى أن نتائج تحليل فيروس كورونا من خلال هذه الوحدة لا تتجاوز الـ10 ساعات، بدلاً من تأخيرها سابقًا ليومين.