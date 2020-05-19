محمد بن مسعود - الدمام - غيب الموت مساء اليوم رجل الأعمال صالح كامل عن عمر يناهز الـ 78 عاماً إثر مرض ألم به وقد توفى داخل أحد المستشفيات الخاصة بجدة وكان كامل يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية قبل أن يترك منصبه من عدة سنوات وقال عنه رجل الأعمال مازن بترجي الذي كان يعمل معه نائباً لمجلس إدارة غرفة جدة أنذاك أن صالح كامل جمع بين الخلق والتواضع وعمل الخير وقال أنه مدرسة تجارية تعلم منه الكثير مشيداً بدوره الريادي لجدة وعموم منطقة مكة المكرمة

سائلاً الله له الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوان.

19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 01:56 AM Advertisements بعد مشوار مع التجارة الموت يغيب صالح كامل أحد رجال الأعمال بجدة بعد مشوار مع التجارة الموت يغيب صالح كامل أحد رجال الأعمال بجدة غيب الموت مساء اليوم رجل الأعمال صالح كامل عن عمر يناهز الـ 78 عاماً إثر مرض ألم به وقد توفى داخل أحد المستشفيات الخاصة بجدة وكان كامل يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية قبل أن يترك منصبه من عدة سنوات وقال عنه رجل الأعمال مازن بترجي الذي كان يعمل معه نائباً لمجلس إدارة غرفة جدة أنذاك أن صالح كامل جمع بين الخلق والتواضع وعمل الخير وقال أنه مدرسة تجارية تعلم منه الكثير مشيداً بدوره الريادي لجدة وعموم منطقة مكة المكرمة

سائلاً الله له الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوان.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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