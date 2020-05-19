عاجل : ترامب يفاجئ الجميع: لست مصابًا بفيروس كورونا لإنني أتناول هذا الدواء

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يتناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا، منذ نحو أسبوع ونصف أسبوع، مبينا: "سألت الطبيب هل يمكنني فعل ذلك، وهو رد إذا كنت ترغب في ذلك تفضل... أتناول حبة واحدة كل يوم، ولا أعراض للمرض علي".

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وأكد ترامب، في تصريح صحفي أدلى به الاثنين في البيت الأبيض،أنه لم يصب به، فيما اعتبر أن هذا الدواء له تأثير على العدوى.

وذكر ترامب أنه يخضع للفحص الخاص برصد فيروس كورونا مرة واحدة في كل يومين، مشيرا إلى أن جميع النتائج كانت سلبية.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن هناك احتمالا عاليا لوجود تأثير لدى "هيدروكسي كلوروكين" على فيروس كورونا، متسائلا: "ماذا ستخسر حال تناولت هذا الدواء؟".

وكانت، منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من أن اعتماد هذا العقار للعلاج من كورونا.

وسبق أن أكد ترامب مرارا فعالية استخدام الدواء المضاد للملاريا "كلوروكين" أو "هيدروكسي كلوروكين" في علاج المصابين بعدوى "COVID-19".