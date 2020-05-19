شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفضح منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في فضيحة جديدة، لمنظمة الصحة العالمية، شن وزير الصحة الأمريكي، أليكس أزار، هجومًا على المنظمة واصفًا إياها بالفاشلة، في تزويد المجتمع الدولي بالمعلومات الحيوية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومطالبا بمحاسبتها.

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وقال أزار، إن تفشي فيروس كورونا المستجد "خرج عن السيطرة" لدرجة كبيرة بسبب "فشل" هذه المؤسسة الدولية، داعيا إلى أن تكون هناك "منظمة صحة عالمية أكثر فعالية".

جاء ذلك، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال الدورة السنوية لجمعية منظمة الصحة العالمية عبر اجتماع افتراضي، أوضح خلالها أن "هذه المنظمة فشلت في جمع المعلومات التي كان العالم بحاجة إليها، وهذا الفشل كلف أرواحا كثيرة".

وفي إشارة إلى الصين ، قال: "في محاولة واضحة لإخفاء هذا التفشي، أقدمت دولة عضو واحدة على الأقل في هذه المنظمة على الاستهزاء بالتزاماتها في مجال الشفافية، ما جعل العالم برمته يدفع ثمنا باهظا".

وأضاف متوعدا منظمة الصحة: "رأينا أن منظمة الصحة العالمية فشلت في تنفيذ مهمتها الحيوية الخاصة بضمان مشاركة المعلومات والشفافية، في الوقت الذي لا تتصرف فيه بعض الدول الأعضاء بحسن النية، لا يمكن أن يحدث ذلك مرة أخرى".