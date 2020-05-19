شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق روسي رسمي بشأن اتفاق تركيا وروسيا على الإطاحة ببشار الأسد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرجت روسيا عن صمتها وعلقت على الأنباء التي تتحدث عن توصل إيران وروسيا وتركيا إلى اتفاق يقضي بتنحي رئيس النظام السوري، بشار الأسد، من منصبه.

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فبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، نفى السفير الروسي، لدى طهران، ليفان جاغاريان، تلك الأنباء، وقال: "كما تعلمون هناك بعض الشائعات ليس لها أساس من الصحة مفادها بأن روسيا ليست راضية عن الأسد، لكن مثل هذه التصريحات تم الإدلاء بها من قبل أشخاص لا دور سياسيا لهم لعرض آراءهم الشخصية، لكنها لا تعكس الموقف الرسمي للحكومة الروسية".

وقال جاغاريان إن "مستقبل هذا البلد بيد الشعب السوري وحده وهو الذي يقرر شؤونه".

وتابع: "كما أقدر عليا الجهود المشتركة لأطراف عملية أستانا، روسيا وتركيا وإيران، وبسبب هذه الجهود توقفت العمليات العسكرية في سوريا وتم تمهيد الطريق لبدء المفاوضات. آمل في استمرار العملية السياسية بعد الجائحة".

وكانت روسيا، قد دخلت على خط الأزمة السورية، في سبتمبر 2015، لإنقاذ بشار الأسد والنظام السوري، بعد أن كاد الأخير يفقد السيطرة على كامل الاراضي السورية، في حين كانت كتائب الثوار والجيش الحر أوشك على دخول دمشق بعد سيطرته على أكثر من 70% من أراضي سوريا.