شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين عسكري كويتي ووافد مصري ينتهي بطريقة غير متوقعة والسلطات تتدخل (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع فيديو يوثق تصرف عسكري كويتي تجاه وافد مصري خالف قرارات حظر التجوال في الكويت.

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وبحسب الفيديو، الذي تابعه (بويمن) فقد اندلعت مشادة كلامية بين سكري كويتي يدعى، عبد العزيز حسن المتروك، ووافد مصري خالف قرارات حظر التجول.

وأظهر الفيديو المتداول كيفية تعامل المتروك مع عدد من الوافدين المصريين، الذين خالفوا إجراءات الحظر المفروضة، وتعدوا عليه لفظيا.

ودار خلاف طويل بين العسكري والوافد المصري، الذي واصل تهديده بأنه سيسبب له مشاكل، وتحداه بأن يتغلب المصري على شعار الدولة، مشيرا إلى أنه لم يتلق سابقا معاملة سيئة من قبل أي أمني كويتي، لكن رجل الأمن رد عليه بكل برود بأنه لن يقوم بضربه، إنما سوف يكون تعامله معه بقانون الدولة الكويتية.

ومما جاء في الألفاظ غير اللائقة من الوافد المصري تجاه العسكري الكويتي، قوله : "راح أشوف من راح يمشي المصري ولا شعار الدولة".

وردًا على ذلك، أصدرت رئاسة تحقيق الصليبخات، بيانا جاء فيه: "تقدم المدعو عبد العزيز حسن المتروك، كويتي 1985 ، ببلاغ حول تعرضه لإساءة استعمال الهاتف عبر تصويره من قبل المدعو المصري عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم".

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تسجيل قضيتين بحق الوافد بتهمة "كسر حظر التجول وسوء استعمال الهاتف".

وأوضحت الوزارة في بيان: "أنها حجزت الوافد على ذمة التحقيق"، مؤكدة على "اهتمام كافة الجهات العسكرية والأمنية بمنتسبيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لفرض هيبتهم في المجتمع".

يشار إلى أن السلطات الكويتية، تتعامل بعدالة قل نظيرها في دول الخليج، تجاه الوافدين، وتمنحهم حقوق دفعت البعض لمحاولة الاصطياد في الماء العكر، والتشويه بسمعة الوافدين والدولة الحاضنة.