شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم في جامعة سعودية يسيء للإسلام ويعامل الطلاب بعنف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل في السعودية، منشورات مسيئة للإسلام نشرها أكاديمي أجنبي شغل منصب رئيس قسم في جامعة جازان، لعدة سنوات.

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وعلى إثر ذلك، قررت جامعة جازان طي قيد ذلك الأكادمي بغرض إلزامه حده، بحسب بيان نشرته صحف محلية.

وفي بيانها، قالت الجامعة، إنه بناءً على ما تم رصده من قبل الجامعة حول نشر أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين لمنشورات وتغريدات مسيئة، فقد سبق طي قيده، مشددة على تصديها بكل حزم لأي أفكار منحرفة، أو متطرفة تمس الثوابت أو تخالف توجهات قيادة البلاد.



وذكرت صحف محلية، أن الأكاديمي كان سيئ التعامل مع الطلاب، الذين عانوا معه في درجاتهم، كما اتضح مؤخرا قيامه بالإساءة ويتطاول على الدين الإسلامي ووصفه بأنه دين تطرف وإرهاب ومعادي لجميع الأديان.



وقبل أيام ، أجرت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تحقيقًا مع أحد أعضاء هيئة التدريس، على خلفية سؤال مسيء، وضعه في اختبار اللغة الإنجليزية المخصص للسنة التحضيرية للفصل الدراسي الحالي.



يأتي هذا بعد توجيه من مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي بمتابعة ما تم تداوله حول سؤال مسيء في أحد المقررات الدراسية للغة الإنجليزية يدور حول المرأة العربية ، والذي أثار غضب الطلاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.