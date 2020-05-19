شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة اليمنية تعلن عن إصابات جديدة بفيروس كورونا في حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزراة الصحة اليمنية عبر مكتبها في محافظة حضرموت ، مساء الإثنين، تسجيل 7 حالات مخالطة مصابة بفيروس كورونا بينها حالة وفاة، في مديريات الساحل.

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وقال مدير كتب الصحة في ساحل حضرموت، رياض الجريري، إن الوضع قبل هذه الحالات في ساحل حضرموت من يناير حتى 17 مايو 2020م رصد 39 حالة في ساحل حضرموت منها 21 مؤكدة إصابتها بالفيروس مخبرياً..

جاء ذلك خلال لقاء عُقد الأثنين بالمكلا لمناقشة الوضع الوبائي لمرض كورونا “كوفيد -19” بساحل حضرموت للفترة من يناير – 17 مايو 2020م بحضور المحافظ البحسني.

من جهته، قال محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني إن التقرير الصحي حول الوضع الوبائي للمرض ينذر بالخطر.

ودعا المحافظ الأجهزة العسكرية والأمنية لعدم التهاون في فرض الحظر الذي من المحتمل أن يتطّور إلى إجراءات مشدّدة خلال الأيام القادمة.

وكانت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء ‎كورونا، أعلنت عن تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في شبوة(شرق اليمن)، ليصل الإجمالي إلى 137 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، منها 21 حالة وفاة، وحالة شفاء.