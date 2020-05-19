شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن باع صنعاء.. : طارق صالح يرفع علم الانفصال في أبين.. وبن بريك يعلق (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر قائد ما يسمى بـ"حراس الجمهورية" العميد طارق صالح، برفقة عناصر من مليشيات المجلس الانتقالي التابع للإمارات، وهم يرفعون علم الانفصال، جنوبي اليمن.

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ونشر نئب مليشيات المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، صورة لطارق صالح، قائلا إنه تحالف مع الانتقالي ولم يغدر به.

وقال بن بريك “حيا بالعميد طارق الذي نكن له الاحترام، تحاربنا واصطلحنا وتآخينا وتحالفنا ضد الحوثي، وصدقنا معه وصدق معنا، لم ينحرف عن بغيته صنعاء ولازم الجبهة هو ورجاله”.

وأكد ناشطون موالون للمجلس الانتقالي الموالي للإمارات، أن الصورة التقطت في محافظة أبين التي تدور فيها معارك عنيفة بين الانتقالي والقوات الحكومية المعترف بها دوليًا.

إلى ذلك، تنفي "حراس الجمهورية" التي كانت تقاتل سابقًا في صفوف الحوثيين المعادين للجمهورية، تنفي أنها متحالفة مع المجلس الانتقالي الموالي للإمارات. في حين أكدت مصادر ميدانية أن ألوية حراس الجمهورية التي يقودها نجل شقيق الرئيس السابق طارق صالح دفعت بتعزيزات عسكرية إلى محافظة أبين لمساندة مليشيات المجلس الانتقالي الموالي للإمارات.