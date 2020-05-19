وفاة رجل الأعمال ‎#صالح_كامل ‎#وفاة_صالح_كامل‎ .. التفاصيل

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توفى منذ قليل رجل الاعمال السعودي صالح عبدالله كامل بعد صراع مع المرض. ونعى عدد من الفنانين والكتاب والمشاهير ، رجل الأعمال صالح كامل ، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وصالح عبد الله كامل رجل أعمال سعودي وأحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART ” راديو وتلفزيون العرب”، ولد عام 1360هـ/1941م في مكة المكرمة.





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