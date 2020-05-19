لا تعديل على موعد صرف الرواتب لهذا الشهر .. التفاصيل

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أكد مصرف الراجحي أن إيداع الرواتب لشهر مايو الحالي في موعده بالرابع من شهر شوال المقبل، ولم يرد للمصرف حتى الآن أي تعديل.

وقال مصرف الراجحي: “‏عملاءنا الكرام، بخصوص موعد إيداع الرواتب لشهر مايو 2020، فإنه لم يرد للمصرف أي تعديلات حاليًا، والموعد المجدول لها سابقا 27 /05 / 2020 يوم الأربعاء 4 /10 /1441 هجري”.

