برقم السجل المدني.. طريقة التسجيل في نظام نور.. والاستعلام عن النتائج

يعتبر نظام نور نظام شامل بجميع العمليات التعليمية في المملكة، ويربط جميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم والمديريات التعليمية من خلال قاعدة بيانات متكاملة.

ويوفر نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية للمدارس وللمعلمين وللطلاب وأولياء الأمور من هذه الخدمات:

- معرفة نتائج الطلاب في الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية

- معرفة أولياء الأمور لدرجات أبنائهم لمتابعتهم وتحسين أدائهم التعليمي

- التواصل مع أولياء الأمور والطلاب من خلال برنامج الإرسال

- تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي إلكترونيًا من خلال نظام آلي متكامل

طريقة التسجيل في نظام نور

يتيح نظام نور لأولياء الأمور متابعة أداء الطلاب والدخول لتسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي بالإضافة لتوفير خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الشهرية والفصلية التي يجريها المعلمون ويتيح خدمة تسجيل الطلاب في رياض الأطفال.

ويتم الدخول إلى نظام نور من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم ثم اختيار نظام نور من أيقونة «الخدمات الإلكترونية» ثم إدخال البيانات من اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم كتابة رمز التحقق الذي يظهر مختلفًا في كل مرة يتم الدخول للموقع عبر هذا الرابط (من هنا)، ومؤخرًا تم الإعلان عن إمكانية الاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب والطالبات عبر نظام نور برقم السجل المدني فقط (الهوية).

تسجيل طالب مستجد بالصف الأول الابتدائي

وأوضح نظام نور قواعد وإجراءات التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في مرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية؛ حيث يمكن لولي أمر الطالب المستجد بالدخول علي رابط موقع نور برقم السجل المدني والبدء في خطوات التسجيل من خلال ادخال البيانات المطلوبة على النحو التالي:

- الدخول على موقع نظام نور الإلكتروني

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- تسجيل اسم المستخدم رقم الهوية الخاص بحساب ولي الأمر ومحل الإقامة

- تسجيل كلمة المرور الخاصة بولي الأمر

- التحقق من الرمز المرئي

- الضغط على زر كلمة تسجيل الدخول

- ملء البيانات الخاصة بالطالب (الاسم الثلاثي والسن والجنسية وتاريخ الميلاد)

- اختيار الصف الذي سيتم تقييد الطالب به.

- تسجيل بيانات الاتصال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني التابع له

- تسجيل الإدارة التعليمية واسم المدرسة واسم مدارس تحفيظ القرآن التي سيلتحق بها الطالب.

- النقر على أيقونة موافقة ولي أمر الطالب.

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