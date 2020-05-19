أمين عسير يدشن مبادرة «المساند البلدي»

دشَّن أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، اليوم، انطلاقة أعمال مبادرة «المساند البلدي» بمحافظة خميس مشيط، وذلك بتوجيهٍ من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ضمن باكورة مبادرات «نشامى عسير» التي دشَّنها أمير المنطقة مؤخرًا.

وأوضح الدكتور وليد الحميدي، أنَّ هذه المبادرة جاءت بهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال التكامل مع مشروع «نشامى عسير» في التطوع البلدي لإتاحة الفرصة للراغبين في التطوع للمساهمة في تنظيم المتسوقين وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة الجميع وضمان مجتمع حيوي وفق التوصيات الاحترازية والإجراءات الوقائية في بلديات المنطقة كافَّة .

ويتمحور هدف المبادرة في تقديم الخدمات التوعوية والوقائية الصحية لمرتادي المنشآت التجارية ومقرات إسكان العمالة، من خلال القيام بأعمال المراقبة الميدانية للمراكز التجارية وتنظيم التجمعات في الأماكن العامة التي رفع عنها الحظر وتزويد الفئات المستهدفة بالإرشادات التوعوية بالطرق الصحيحة للتباعد الاجتماعي وطرق التعقيم في الأماكن المفتوحة.

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وأشار الحميدي إلى أنّ هذه المبادرة ستعزز الوعي بخطورة الفيروس من خلال التواصل المباشر مع المتسوقين ومرتادي الأسواق والتأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي والتنظيم.

ونوَّه الحميدي إلى أنّ خطة المبادرة تستهدف الأسواق التجارية كافة على مستوى مدن ومحافظات منطقة عسير من خلال دعم 33 بلدية بالمتطوعين لتعزيز المهام الاحترازية والوقائية .

الجدير بالذكر أنّ مبادرة «المساند البلدي» التي أطلقتها أمانة عسير جاء بالشراكة مع برنامج المدن الصحية بعسير ومجلس شباب منطقة عسير وفريق نشامى للبحث والإنقاذ ووصل عدد المتطوعين والمتطوعات في هذه المبادرة إلى 192 شخصًا.