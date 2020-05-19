«تويتر» يتحول لساحة معركة ساخنة بين أبوقحط ومرزوقة

تحول موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، خلال ساعات، إلى ساحة منافسة حامية الوطيس بين دعم حسابين اثنين من المستخدمين، هما أبو قحط ومرزوقة، بعلامات الإعجاب للفوز بجائزة مالية في مسابقة دشنها مستخدم آخر.

وبدأت المنافسة بإعلان حساب المستخدم منصور، عن مسابقة بجوائز مادية لصاحب "أفضل صورة" عبر مشاركة كل مستخدم بصورة من تصويره، مشيرًا إلى أنه سيكون ٣ فائزين، اثنان سيتم إعلانهما عبر عدد مرات الإعجاب التي سينالها كل منهما، والأخير بالتقييم.

وحدد المستخدم منصور 1000 ريال إجمالي الجوائز المادية للمسابقة التي ابتكرها ويتم توزيعها كالآتي:

- المركز الأول لأكثر عدد مرات إعجاب ٥٠٠ ريال.

- المركز الثاني لأكثر عدد مرات إعجاب ٢٥٠ ريالًا.

Advertisements

- الفائز بالتقييم ٢٥٠ ريالًا.

حرب الـ«لايكات» تحتدم بين أبوقحط ومرزوقة

وبعد برهة من إعلان المسابقة، احتدمت المنافسة بين اثنين من المستخدمين، هما أبو قحط ومرزوقة، اللذان شارك كل منهما بصورة قال إنها من تصويره، وطالب كل منهما متابعيه والمستخدمين الآخرين دعمه بعلامات الإعجاب للفوز بالمسابقة.

وشارك مئات آلاف المستخدمين في المنافسة التي تأججت بين أبو قحط ومرزوقة، حتى أن بعض الحسابات الرسمية والموثقة لشخصيات سعودية وعربية عامة وأندية رياضية شاركت بالتحدي.

وفي السياق ذاته، أبدى عدد آخر من المستخدمين الذين شاركوا في التعبير عن رأيهم في التحدي، نوعًا من الاستياء لتحول التحدي الذي بدأ بفكرة مسابقة تصوير لتحدٍ بين الشباب والبنات، فيما أبدى آخرون إعجابهم بقوة عالم التواصل المجتمعي الذي يمكن أن تتحول فيه الفكرة في غضون ساعات قليلة لتحدٍ عالمي يشارك فيه نجوم العالم.

وعلق معجب الشمري على الموضوع مغردًا: "أبو قحط ومرزوقة أثبتوا عن غير قصد بأن الإنسان قضية أزلية مشكلتها مع نفسه، يستطيع أن يصنع قضية عظيمة من فكرة عابرة، ويستطيع أن يحوّل فكرة عظيمة إلى أخرى تافهة".