«هدف»: نشر 23 جلسة تفاعلية عبر منصة "دروب"

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن المسجلين في منصة التدريب الإلكتروني «دروب»، يمكنهم حضور 23 جلسة تدريبية تفاعلية سبق بثها (عن بُعد) على مدار الأسابيع الماضية في مجالات عديدة.

وأضاف «هدف» أن عدد الحضور للجلسات التدريبية المباشرة تجاوز 40 ألف مستفيد، فيما تجاوز عدد حضور الدورات المسجلة 125 ألفًا؛ حيث تتكون الجلسات التدريبية التفاعلية من محتوى تدريبي يقدمه مختصون،عبر البث المباشر بحضور المستفيدين بهدف نشر معرفة أو رفع مهارة معينة، وتم تسجيل المحتوى أثناء البث، ورفع الجلسة التدريبية التفاعلية على منصة دروب لتمكين المسجلين في المنصة من حضورها في وقت لاحق والحصول على شهادة اجتياز لها.

وتتناول الجلسات التدريبية التفاعلية موضوعات عديدة بشأن المجالات المرتبطة بسوق العمل كثقافة العمل (عن بعد) بشقيه الإداري والتقني، ومهارات التطوع الصحي في الأزمات، وإدارة الأزمات، وإجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا، وذلك تماشيًا مع الاحتياجات التدريبية في وقت الجائحة، كما أقيمت دورة تدريبية عن إدارة المشاريع الاحترافية من خلال جلسات تفاعلية عدة، فضلًا عن مهارات البيع الناجح والعمل والحياة، وتحديات بيئة العمل، وأنماط الشخصيات، والتفكير الاستراتيجي، ونموذج العمل التجاري، والتعاملات البنكية والمالية، وتتوفر حاليًّا 23 جلسة تدريبية تفاعلية بعد تسجيلها في منصة دروب عبر الرابط: