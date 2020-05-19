بالصور.. أمير جازان يتابع إعادة التيار الكهربائي للمتضررين بمركز الموسم

تابع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، عودة التيار الكهربائي إلى قرى زمزم والعبدلية والعرجين والكدمي بمركز الموسم التابع لمحافظة الطوال، واطلع على الأعمال والإجراءات الجارية لمعالجة الخلل والانقطاع مع مسؤولي الشركة بالمنطقة والذي أدّى إلى التوقف الجزئي وانقطاع الخدمة مؤقتًا.

ووجَّه الأمير، بمتابعة نائبه، على الفور بإعادة التيار بشكل كامل إلى جميع القرى والمواقع الحيوية بالموسم ومعالجة الخلل والعمل على تلافي الانقطاعات مستقبلًا.

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وبيّن مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة بمنطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، متابعة وحرص أمير منطقة جازان المتواصلة ونائبه، لتحقيق كل ما فيه راحة المواطنين والمقيمين في هذا الشهر المبارك، وذلك من خلال العمل على إعادة التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي.

‏‫وثمّن مدير شركة الكهرباء بمنطقة جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني، متابعة واهتمام أمير منطقة جازان ونائبه، أولًا بأول منذ بداية حدوث الخلل إلى حين إعادة التيار تدريجيًا بالمواقع كافة.

وأوضحت السعودية للكهرباء عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن سبب الانقطاع الجزئي في قرى زمزم والعبدلية والعرجين والكدمي والموسم في ‫منطقة جازان، نتج بسبب عطلٍ فنيٍّ خارج عن الإرادة، وباشرت الفرق الفنية الموقع فور تلقي البلاغ وأعيدت الخدمة للجميع خلال ساعة، وقدمت الشركة اعتذارها للمشتركين وحرصها على تقديم الخدمة بموثوقية عالية.