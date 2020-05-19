، كبار السن في السعودية ينتصرون على "كورونا" خلال شهر مايو ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم تتجاوز نسبتهم 6 % في ظل ارتفاع المصابين من الأطفال والنساء

ظلت نسبة كبار السن في شهر مايو الأقل في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية، بحسب بيانات وزارة الصحة اليومية التي تُعلَن خلال المؤتمر الصحفي المشترك؛ إذ إنها لم تتخطَّ 6 %.

وفي التفاصيل، جاء ذلك رغم ارتفاع عدد المصابين بين النساء والأطفال مؤخرًا. وظل الذكور يستحوذون على العدد الأكبر من الإصابات طول الفترة الماضية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد بيّن أن سبب ارتفاع نِسَب الإصابة بين الأطفال والنساء هو التجمعات الأسرية من أكثر من بيت على سُفرة واحدة، والتجمعات داخل المنازل.

وأوضح "العبدالعالي" أن نسبة الارتفاع بين الإناث صعدت إلى 100 %، وبين الأطفال بلغت 125 %.

وجدَّد تحذيراته من التجمعات مطالبًا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

يُشار إلى أن عدد الحالات المؤكدة في السعودية وصل إلى (57345) حالة. ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (28277) حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، ومنها (237) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة. كما وصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (28748)، وعدد الوفيات (320).