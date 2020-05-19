، الإجراءات الصارمة خنقت "غول الفساد".. ولهذا نجحت "الرقابة والمكافحة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بفضل من الله ثم بالحوكمة والشفافية وتطبيق المعايير العالية بالقطاع الحكومي

استطاعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خنق "غول الفساد"؛ وذلك بفضل من الله، ثم بالحوكمة والشفافية، وتطبيق المعايير العالية في القطاع الحكومي في ميدان حرب القيادة على الفساد الحكومي وغيره؛ فلا نهوض إلا بإيجاد نظام وبيئة حكومية حيوية ومستدامة، تُعرف فيها عملية الإدخال والإخراج، وأين تُنفق الميزانية؟ وكيف استُثمرت الموارد؟ وهل استُغلت استغلالاً سليمًا؟ حتى يواكب القطاع العام المرحلة، وتكون مخرجاته ذات جودة عالية.

وإن كان حفظ المال العام من العبث والتفريط، وحراسته من الأيادي الخفية، ضمن الأهداف التي تعلنها الأجهزة الرقابية، لكن الأهداف بعيدة المدى هي ضبط العمل الحكومي، والرفع من كفاءته؛ ليصبح قطاعًا صلبًا لا مترهلاً، يقاوم المتغيرات. حتى في القطاع الخاص لن تُجلب الاستثمارات الأجنبية إلا بتوافُر مناخ استثماري منتعش ونزيه.

وتضطلع "الرقابة ومكافحة الفساد" بملاحقة قضايا الرشاوى واستغلال الموقع الوظيفي، وما شاكلها من الجرائم التي -بلا شك- لا تعكس صورة وأداء الوزارات والجهاز الحكومي؛ فهي بكل الأحوال ممارسات محدودة، تقع في كل بقع العالم، لكن الفرق بجدية الحكومات في محاصرتها، وتشريع الأنظمة وقوانين المحاسبة.. وهذا ما حققته السعودية؛ فقد تقدمت بمؤشرات مكافحة الفساد للمرتبة الـ٥١ في ٢٠١٩.

وكان دأب الرقابة ومكافحة الفساد هو إعلان القضايا، وما توصل له المحققون من دلائل تحاصر المتجاوزين من منطلق الشفافية والوضوح، وحتى يتشجع المواطن بالإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن أي شبهة يلاحظها مع السرية التامة التي كفلتها له الأنظمة. فالمواطن شريك رئيس في الحرب على الفساد، ودوره مهم وأولي.. فالفساد لا يعرقل التنمية فقط، بل يمتد أثره للحياة العامة.