، 1242 جولة رقابية لبلدية القنفذة خلال شهر رمضان المبارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت المحال التجارية ومحال الصحة العامة بنطاق البلدية

نفذت بلدية محافظة القنفذة ممثلة بفرق الرقابة الصحية، جولات تفتيشية ورقابية خلال شهر رمضان المبارك بلغت حتى اليوم ١٢٤٢ جولة، على المحال التجارية ومحال الصحة العامة بنطاق بلدية محافظة القنفذة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القنفذة فايز بن معيض الشهري, أنه تم خلال الجولات مصادرة بعض المواد غير الصالحة للاستهلاك، حيث بلغت المصادرات ١٢٠ كجم, إضافة إلى التفتيش على الشهادات الصحية والرخص المهنية والنظافة لمختلف محال الصحة العامة للتأكد من الالتزام بتعليمات الصحة العامة وتطبيق الشروط الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وأكد رئيس البلدية أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها التفتيشية اليومية للحد من هذه المخالفات وللمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين باستيفاء الاشتراطات الصحية الخاصة بالمحال وفي حال رصد أي مخالفة من قِبل المواطنين والمقيمين نسعد باستقبال بلاغاتهم على مدار الساعة عبر نظام بلدي ٩٤٠ .

Advertisements