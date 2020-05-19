، "الدعيع" لـ "الخليج 365": لا للتجمعات العائلية .. وعلينا الدعاء لمنسوبي الصحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنه يمارس الرياضة 90 دقيقة.. وألعاب ترفيهية مع الأسرة

وصف حارس مرمي الهلال والمنتخب السعودي (السابق) محمد الدعيع ، البقاء في المنزل والتقيد بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة، في ظل تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19) بالأمر الإيجابي من قِبل المواطنين والمقيمين معًا، كون ذلك يساعد أبطال الصحة بالقيام بدورهم على أكمل وجه.

وأضاف "الدعيع" في تصريح إلى "الخليج 365": حينما يتطلب منا البقاء في المنزل فنحن ولله الحمد نعيش في أمن وأمان في ظل واهتمام من قِبل حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث جاء الإنسان أولاً في ظل تفشي جائحة كورونا، وبقي علينا أن ننفذ التوجيهات ونتقيد بتعليمات وزارة الصحة، والتباعد اليومي الأسري وعدم التجمعات العائلية ليكون اللقاء قريبًا بمشيئة الله، حيث يقوم منسوبوها ( أي وزارة الصحة) بجهد جبار، علينا مساعدتهم في تنفيذ ما يُطلب منا ، والدعاء لهم في هذه الأيام الفضيلة، العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك".

وأكد "الدعيع" أنه يقوم ببعض التمارين في المنزل لمدة تتجاوز الـ 90 دقيقة يوميًا، إلى جانب ممارسة بعض الألعاب الترفيهية مع الأسرة.