، مدير تعليم القنفذة يعتمد حركة القيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي القادم ،

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اعتمد مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي رئيس لجنة القيادات المدرسية حركة القيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي القادم 1441 / 1442هـ .
وأوضح مدير التعليم أن الحركة اشتملت على (293) قائدًا ووكيلاً بالنسبة للبنين، و(309) قائدات ووكيلات بالنسبة للبنات، داعيًا المكلفين والمكلفات بضرورة المباشرة في مدارسهم الجديدة للبدء بالاستعداد للبداية الجادة لانطلاقة العام الدراسي المقبل 1441 / 1442هـ.
هذا وتضمن قرار مدير التعليم التجديد لعددٍ من قائدي وقائدات المدارس ووكلاء ووكيلات المدارس لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وإنهاء تكليف بعض القيادات المدرسية، وتكليف معلمين ومعلمات للعمل في مجال القيادة المدرسية.
وأشار الزاحمي إلى أن الحركة في مجملها حققت رغبات قادة وقائدات ووكلاء ووكيلات المدارس بحسب الإمكانات المتاحة، ووفق الضوابط المحددة، وما ورد من مرئيات إدارة الإشراف التربوي للبنين والبنات ومكاتب التعليم بالإدارة، ومراعاة المصلحة التعليمية.
وقد جاءت حركة القيادات المدرسية " للبنين والبنات" على النحو التالي:
http://quedu.gov.sa/move/
http://quedu.gov.sa/move/
مدير تعليم القنفذة يعتمد حركة القيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي القادمعلي السحاري الخليج 365 2020-05-18
اعتمد مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي رئيس لجنة القيادات المدرسية حركة القيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي القادم 1441 / 1442هـ .
وأوضح مدير التعليم أن الحركة اشتملت على (293) قائدًا ووكيلاً بالنسبة للبنين، و(309) قائدات ووكيلات بالنسبة للبنات، داعيًا المكلفين والمكلفات بضرورة المباشرة في مدارسهم الجديدة للبدء بالاستعداد للبداية الجادة لانطلاقة العام الدراسي المقبل 1441 / 1442هـ.
هذا وتضمن قرار مدير التعليم التجديد لعددٍ من قائدي وقائدات المدارس ووكلاء ووكيلات المدارس لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وإنهاء تكليف بعض القيادات المدرسية، وتكليف معلمين ومعلمات للعمل في مجال القيادة المدرسية.
وأشار الزاحمي إلى أن الحركة في مجملها حققت رغبات قادة وقائدات ووكلاء ووكيلات المدارس بحسب الإمكانات المتاحة، ووفق الضوابط المحددة، وما ورد من مرئيات إدارة الإشراف التربوي للبنين والبنات ومكاتب التعليم بالإدارة، ومراعاة المصلحة التعليمية.
وقد جاءت حركة القيادات المدرسية " للبنين والبنات" على النحو التالي:
http://quedu.gov.sa/move/
http://quedu.gov.sa/move/
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
11:58 PM
شملت 602 قائد وقائدة ووكيل ووكيلة.. داعيًا المكلفين بالمباشرة في مدارسهم الجديدة
اعتمد مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي رئيس لجنة القيادات المدرسية حركة القيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي القادم 1441 / 1442هـ .
وأوضح مدير التعليم أن الحركة اشتملت على (293) قائدًا ووكيلاً بالنسبة للبنين، و(309) قائدات ووكيلات بالنسبة للبنات، داعيًا المكلفين والمكلفات بضرورة المباشرة في مدارسهم الجديدة للبدء بالاستعداد للبداية الجادة لانطلاقة العام الدراسي المقبل 1441 / 1442هـ.
هذا وتضمن قرار مدير التعليم التجديد لعددٍ من قائدي وقائدات المدارس ووكلاء ووكيلات المدارس لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وإنهاء تكليف بعض القيادات المدرسية، وتكليف معلمين ومعلمات للعمل في مجال القيادة المدرسية.
وأشار الزاحمي إلى أن الحركة في مجملها حققت رغبات قادة وقائدات ووكلاء ووكيلات المدارس بحسب الإمكانات المتاحة، ووفق الضوابط المحددة، وما ورد من مرئيات إدارة الإشراف التربوي للبنين والبنات ومكاتب التعليم بالإدارة، ومراعاة المصلحة التعليمية.
وقد جاءت حركة القيادات المدرسية " للبنين والبنات" على النحو التالي:
http://quedu.gov.sa/move/
http://quedu.gov.sa/move/
، مدير تعليم القنفذة يعتمد حركة القيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي القادم ،
المصدر : الخليج 365
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