جراح سعودي يتناول وجبة الإفطار أثناء عملية جراحية والوزير يكرمه

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 18 مايو 2020 11:13 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 134 زيارة

وجه وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، مدير صحة الحدود الشمالية عبدالله العازمي، بتكريم جراح قام بتناول إفطاره أثناء إجرائه عملية جراحية.

وكان رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر الدكتور عبدالرزاق الهزيمي، قد قال إن العملية الجراحية كانت عاجلة لمريض أربعيني ينزف دماغياً، وتصادف وقتها مع دخول وقت الإفطار، مما استدعى مبادرة الكادر تقديم الماء والعصير بشكل سريع لمواصلة العملية سريعاً، التي تكللت بالنجاح، بحسب ما ذكرت صحيفة “عكاظ”.

​وأضاف الدكتور الهزيمي أن جميع الزملاء يسخّرون جهودهم على مدار الساعة ويقومون بمهماتهم في جميع الأوقات لإنقاذ حياة الناس في ظل مواجهة جائحة كورونا المستجد، لافتاً إلى أن العلميات الجراحية مستمرة دائماً ولا تعيقها أوقات الصيام.