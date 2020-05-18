أمير القصيم ونائبه بعد 3 أعوام .. هذا ما فعله بن سلمان

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 18 مايو 2020 11:13 مساءً - قال أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، إن الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد، تمر علينا وقد حقق سموه الكثير من الإنجازات على المستوى السياسي والاقتصادي وكذلك الاجتماعي.

وأوضح أمير القصيم أن “ثلاث سنوات مرّت هي في الحقيقة تمثل عقوداً من الإنجاز، والحضور الدبلوماسي المشرف لوطننا، والمعزز لمكانتنا الدولية”، مؤكداً أن خطط رؤية المملكة 2030 التي يعتبر سمو ولي العهد عرّابها تسير بفضل الله حسب ما هو مرسوم لها، بل إنها خطت خطوات متقدمة في سباق مع الزمن.

وقال الأمير فيصل بن مشعل: “لقد أثبتت الأحداث الأخيرة عظم عناية الدولة بالشعب، وما توجيهات وأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي العهد – يحفظهما الله – المتتابعة للتخفيف من جائحة فيروس كورونا، إلا أكبر دليل على أن القيادة تنظر للإنسان أولاً، دون أي اعتبارات أخرى، فسلامة المواطن مقدمة على أي شيء”.

وأضاف: “من فضل الله وكرمه على بلادنا أن الأحداث مهما كانت ومهما كان أثرها إلا أنها تزيدنا وحدةً وترابطا كون العلاقة القائمة بين القيادة والشعب أساسها متين، فمنذ توحيد هذه البلاد على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – وعلاقة حكامنا بالشعب، علاقة الأسرة الواحدة”.

وتابع أن “سمو ولي العهد حفظه الله من القامات القيادية التي تشرف على جميع التفاصيل في أعمال الدولة ويتابعها متابعة دقيقه ومباشره مع الوزراء والمسؤولين ويعمل بصمت، مؤثراً خدمة دينه ومليكه ووطنه، بعيدا عن الاضواء وبفعالية مهنيه عالية جدا لكل ما يخدم الوطن الغالي بكل اقتدار”.

واختتم الأمير فيصل بن مشعل تصريحه بسؤال الله أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليواصل مسيرة البناء، وأن يحفظ عضده الأيمن وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ليحقق لهذا الوطن المزيد من النماء والرخاء.

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ومن جانبه رفع الأمير فهد بن تركي نائب أمير القصيم، خالص التهنئة لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد.

وقال: “تحل علينا هذه المناسبة الغالية ونحن ننعم بثمرة ما أنجزه سمو ولي العهد – حفظه الله – منذ اللحظات الأولى لتعيينه، من تغيير نحو الأفضل، عبر حزمة لا يمكن حصرها من الإصلاحات في المجالات الاقتصادية، والسياحية، والثقافة، وتحسين بنية الاتصال الرقمي، وتطوير منظومة القضاء، وإعادة هيكلة القطاع الحكومي نحو مزيد من المرونة وسهولة الإجراءات”.

وأضاف: “ونحن اليوم إذ نمر بوقت عصيب كبقية دول العالم جميعاً، إثر واحدة من أشرس الأزمات في تاريخ الإنسانية، يبرز في مثل هذه المواقف القادة العظماء مشكِّلين فارقا مهما في مسيرة دولهم، وهذا ما نلمسه من حسن وحنكة إدارة سمو ولي العهد – حفظه الله – للأزمة، عبر سعيه الحثيث والمستمر – أيده الله – للحفاظ على التوازن الأمن للخروج بأقل الأضرار”.

وتابع: “فقد قدمت المملكة في معالجة تداعيات هذه الأزمة إجراءات كان لها الدور الكبير في الحد من تفشي الجائحة، رغم ما فيها من تضحيات مؤلمة على الجانب الاقتصادي، وهذا ما انعكس – بفضل الله – في كون بلادنا الحبيبة من أٌقل الدول تضررا من أثر الجائحة على المستويين الصحي والاقتصادي”.

وأشار إلى أن فعالية إدارة سيدي ولي العهد – حفظه الله – للأزمات التي تحيط ببلادنا والمسترشدة بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظهما الله – لم تثنِ سموه عما عرف عنه من قوة إرادة وصلابة عزيمة للمحافظة على استدامة التنمية في بلادنا الغالية، والنمو الاستثنائي الذي تحقق خلال فترة قصيرة من تولي سموه حفظه الله.

واختتم تصريحه بالقول: “يلاحظ من يتابع الشأن المحلي عن كثب عمق العلاقة التي تربط سمو ولي العهد –حفظه الله – بإخوانه المواطنين، وهي علاقة يميزها إيمانهم برؤية سموه العميقة والصادقة، وشفافيته العالية التي يتمتع بها سموه رعاه الله، مما سينعكس عبر مُنجزات عملاقة ستتحقق في كافة المجالات على امتداد مناطق بلادنا الغالية لتنعم بالرخاء والاستقرار والأمن الدائم بحول الله تعالى”.