، وزارة الرياضة تحول الملعب الرديف في بريدة لـ "استاد دولي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنهي أعمال إعادة إحلال وزراعة في ثلاثة ملاعب

واصلت وزارة الرياضة ممثلة بوكالة الشؤون الفنية تطوير الملاعب وأعمال الصيانة السنوية في منشآتها الرسمية، حيث أنهت أعمال إعادة إحلال وزراعة ثلاثة ملاعب إضافة إلى تحويل أحدهما إلى ملعب دولي.

وغرد الحساب الرسمي للوزارة على موقع "تويتر" عدة تغريدات قائلاً: "وزارة الرياضة ممثلة بوكالة الشؤون الفنية تواصل تطوير الملاعب وأعمال الصيانة السنوية في منشآتها الرسمية".

وتابع "في ملعب الملك فهد تم إعادة إحلال وزراعة الملعب بشكل كامل من جديد مع تغيير شبكات الري".

وأضاف "تحويل أرضية ملعب نادي ضمك من العشب الصناعي إلى الطبيعي".

وأشار حساب وزارة الرياضة إلى أنه تم تحويل الملعب لرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة إلى ملعب رسمي مطابق للاشتراطات الدولية، قائلاً: "رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة: البدء في إعادة إحلال أرضية مع تغيير شبكات الري والصرف، وتحويله إلى ملعب رسمي مطابق للاشتراطات الدولية من حيث المقاسات".

يُذكر أن الوزارة تقوم في الفترة الحالية بأعمال الصيانة السنوية لبقية الملاعب في المملكة والتي تتضمن إجراءات الفحص الروتينية للأرضيات وعمل التسوية، مع قص العشب وتنسيقه لتصبح جاهزة قبل استئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة.