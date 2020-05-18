، "تطوير مكة" و"أمانة العاصمة" تعلنان الانتهاء من إزالة 114 عقارًا بحي النكاسة العشوائي ،

محمد بن مسعود - الدمام - مجموع مراحل مشروع تطويره 12 مرحلة انتهت الجهات المعنية من 6 منها

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة الانتهاء من إزالة 114 عقارًا، تمثل المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة.

وكانت أعمال الإزالة في المرحلة السادسة بحي النكاسة العشوائي قد بدأت قبل أيام عدة، ونفذتها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة، بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

وشهدت المراحل الخمس السابقة إزالة قرابة 600 عقار، فيما يبلغ مجموع مراحل تطوير حي النكاسة العشوائي بمكة 12 مرحلة. وشهدت المرحلة الأولى إزالة 102 عقار، والمرحلة الثانية 106 عقارات، والثالثة 140 عقارًا، والرابعة 50 عقارًا، وفي المرحلة الخامسة أزيل 80 عقارًا.

فيما عملت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة قبل أيام عدة على تنفيذ المرحلة السادسة لإزالة 114 عقارًا.

ويبلغ مجموع مراحل مشروع تطوير الحي العشوائي 12 مرحلة، وانتهت الجهات المعنية من ست مراحل بعد الانتهاء من المرحلة السادسة، وتتبقى ست مراحل. ويستهدف المشروع في جميع مراحله تقريبًا أربعة آلاف عقار.