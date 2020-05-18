، التويجري يفتتح العيادات الافتراضية بـ"الأرطاوية".. فحص المريض وإيصال الدواء لمنزله ،

محمد بن مسعود - الدمام - لضمان استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين في ظل تفشي " كورونا " على مستوى العالم

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، مساء اليوم الاثنين، العيادات الافتراضية بمستشفى الأرطاوية العام.

وأوضح الدكتور "التويجري" أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص "صحة الرياض" لضمان استمرار وسهولة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين في ظل وجود جائحة كورونا، منوهًا بجهود العاملين بالمستشفى على هذه المبادرة.

وأكد "التويجري" حرص وزارة الصحة على تذليل كل الصعوبات لتجويد الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة في ظل هذه الجائحة وتسخيرها كل الإمكانات لخدمة المرضى بما يكفل لهم حصولهم على الخدمة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة – أعزها الله - للحفاظ على صحة وسلامة جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين.

من جانب آخر، أوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة، أن العيادة الافتراضية تعد عيادة حقيقية يقوم فيها الطبيب في المستشفى بالاطلاع على ملف المريض والاتصال به صوتيًا ومرئيًا في منزله دون الحاجة إلى الحضور للمستشفى.

وأضاف الدكتور الجمعة أن العيادات الافتراضية بالمستشفى تضم تخصصات: الأطفال، والباطنية، والعظام.

وأشار إلى أن العيادات الافتراضية تعمل وفق آلية محددة، حيث يقوم المريض بحجز موعد يناسبه بالاتصال بالمستشفى ممثلاً بقسم المواعيد، وإثر ذلك يقوم المستشفى بإرسال رسالة واتس على هاتف المريض بتاريخ ووقت الموعد مع بعض التعليمات التقنية اللازمة، حيث يتم الاتصال على المريض من خلال برنامج المكالمات المرئية Google Due الموجود في متجر التطبيقات، وعند الانتهاء من عملية فحص المريض من قِبل الطبيب ووصف الطبيب لبعض الأدوية سوف يتم إيصال الأدوية لمنزل المريض من خلال خدمة (دواءك يوصلك).

ولفت إلى أنه في حال حاجة المريض إلى فحص مخبري أو إشعاعي يتم حجز موعد للمريض بالموعد من خلال مركز الاتصال.

من جهة أخرى، ثمّن مدير مستشفى الأرطاوية العام الاختصاصي محمد بن علي المطيري الدعم اللامحدود من "صحة الرياض" لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتجويدها، وإيجاد البدائل المناسبة بما يحفظ سلامة المرضى وخدمتهم على أكمل وجه.