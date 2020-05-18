، "هيئة عسير" تنفِّذ خطتها الميدانية والتوعوية خلال العشر الأواخر وإجازة عيد الفطر ،

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ينفِّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير خطته الميدانية والتوعوية خلال العشر الأواخر وإجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بتكليف عدد كافٍ من أعضاء الهيئة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية كافة، بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.
وتشمل هذه الخطة جميع هيئات محافظات منطقة عسير، وترتكز على جولات ميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية. ويتخلل الخطة برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية، تتضمن رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على الآداب العامة، والتقيد بتوجيهات القيادة الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، ورسائل لاغتنام ما بقي من شهر رمضان فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.
من جانبه، أكد جابر بن عبدالله الشهري، المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير، أن هذه الخطة تأتي بدعم ومتابعة الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441 11:43 PM
تشمل جميع المحافظات وترتكز على جولات ميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية
ينفِّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير خطته الميدانية والتوعوية خلال العشر الأواخر وإجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بتكليف عدد كافٍ من أعضاء الهيئة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية كافة، بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.
وتشمل هذه الخطة جميع هيئات محافظات منطقة عسير، وترتكز على جولات ميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية. ويتخلل الخطة برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية، تتضمن رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على الآداب العامة، والتقيد بتوجيهات القيادة الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، ورسائل لاغتنام ما بقي من شهر رمضان فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.
من جانبه، أكد جابر بن عبدالله الشهري، المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير، أن هذه الخطة تأتي بدعم ومتابعة الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
، "هيئة عسير" تنفِّذ خطتها الميدانية والتوعوية خلال العشر الأواخر وإجازة عيد الفطر ،
المصدر : الخليج 365
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