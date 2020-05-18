، "الصحة" و"الأمن" و"البلدية".. جهود ثلاثية لمكافحة كورونا بـ"فاهمة حلي" بعد رصد إصابات بالقرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشيخ الفاهمي: الوضع مطمئن جدًّا ولا توجد حالات.. والجميع ملتزم بالحجر المنزلي

أشاد الشيخ إبراهيم بن حسن الفاهمي، شيخ قبيلة قرية آل فاهمة بحلي، نيابة عن المصابين من أفراد قرية آل فاهمة بمركز حلي جنوب محافظة القنفذة، بعد تماثُل عدد من المصابين للشفاء، بمستوى الخدمة الصحية التي قُدمت لهم، وحُسن المعاملة من صحة القنفذة منذ تسجيل أولى الحالات بالقرية، والاستجابة السريعة بالتعامل مع الحالات، ومتابعتها بشكل مستمر، إضافة إلى الخدمات الصحية المقدمة بالمحجر الصحي.

وتفصيلاً، قدم الفاهمي عبر "الخليج 365" الشكر والتقدير لجميع أفراد الفريق الطبي على الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى جنوب القنفذة، وعلى المجهود البطولي المبذول لصالح المرضى بالمحافظة، وثمّن دورهم الوطني لشعورهم بالمسؤولية في تأدية عملهم تجاه المواطنين بكل عزم وإخلاص وتفانٍ، والعمل على قلب رجل واحد في خط المواجهة ضد وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد الشيخ الفاهمي في تصريح إلى "الخليج 365" أنه عندما يكون الهدف ساميًا، والشعور صادقًا لخدمة هذا الوطن المعطاء، يأتي العمل مخلصًا، والعطاء متواصلاً، والإنجاز متميزًا؛ فيكون الوفاء. وقال: ومن هذا المنبر الإعلامي الكبير أشكر محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع لمتابعته الدائمة، واهتمامه بصحة أبناء المحافظة، ورئيس مركز كنانة هيجان مديني الصالحي، ومدير الشؤون الصحية الدكتور أحمد العمري، ومدير شرطة المحافظة العقيد علي بن أحمد الصالحي، والعميد علي بن أحمد الكناني، على ما قدموه من خطوات صحية وأمنية، وخدمات بلدية سريعة لاحتواء فيروس كورونا المستجد Covid-19، وما بذلوه من اهتمام ورعاية لجميع المصابين من أفراد قرية الفاهمة.

وأعرب الشيخ الفاهمي عن شكره لأهالي بلدة مخشوش ممثلة في أخيه إبراهيم خرشان الشاعري، وجميع أقاربه، على وقفتهم المشرفة، وتقديم يد العون لإخوانهم في قرية الفاهمة، سائلاً الله أن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم، وأن يخلف عليهم بالخير في أموالهم وأهاليهم. كما أعرب أيضًا عن شكره لـ(نادي شباب الرونة) بعد وصول مساعداته التي بلغت ٤٥كرتون ماء، سائلاً الله –عز وجل- لهم الأجر والمثوبة، وأن يخلف عليهم فيما قدموا بخير في أهلهم وأموالهم.. إضافة إلى عظيم الشكر والامتنان لجمعية البر الخيرية بوادي حلي ممثلة في رئيسها الدكتور ياسين الغانمي.

وأبان الشيخ الفاهمي أن الوضع الصحي في القرية مطمئن جدًّا، ولا توجد حالات، والجميع ملتزم بالحجر المنزلي وفق الأوامر والتعليمات والإجراءات الاحترازية الصحية. لافتًا إلى أن مدير الشؤون الصحية بالقنفذة الدكتور أحمد العمري في تواصل معه، وأبدى له الشكر لله ثم لكم أنتم وجميع من في القرية؛ إذ لمسنا منكم الالتزام والمبادرة، وحس المسؤولية الذي أثمر -بحمد الله- الحد من تفشي الفيروس. ونسأل الله أن تنكشف الغمة عن سائر محافظات ومناطق السعودية. وهذا واجبنا تجاهكم، وأنتم عضدنا وشركاؤنا، وصحة القنفذة لخدمتكم جمعيًا.

واختتم حديثه بقوله: ندعو الله -عز وجل- مبتهلين في هذه الأيام الفضيلة أن يزيل هذه الغمة عن بلادنا وعن العالم أجمع.

وعلمت "الخليج 365" من مصادرها المؤكدة أن بلدية حلي قامت مساء هذا اليوم الاثنين بإزالة الحواجز والنقاط الأمنية المؤقتة، وفتحت مداخل ومنافذ قرية الفاهمة والطرق المؤدية للقرية بعد تماثل عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا للشفاء ولله الحمد، بتوجيه من محافظ القنفذة محمد القباع، وبناء على توصية الجهات المختصة. أكد ذلك لـ"الخليج 365" رئيس بلدية حلي بلقاسم المقعدي.

يُذكر أنه في وقت سابق، وبتوجيه من محافظ القنفذة، ومشاركة الجهات الأمنية، أغلقت بلدية حلي صباح يوم السابع من شهر مايو الجاري، الرابع عشر من شهر رمضان، أي منذ ما يقارب (12 يومًا)، مداخل ومخارج قرية الفاهمة لتهيئة مواقف الدوريات الأمنية، وقامت أيضًا بعمليات التطهير والتعقيم والرش والمكافحة بمشاركة مركز نواقل المرض بصحة القنفذة؛ وذلك للحفاظ على سلامة وصحة الأهالي، وسعيًا للحد من تفشي الفيروس بعد رصد حالات إصابات بفيروس كورونا بالقرية آنذاك.

وقامت البلدية مساء هذه الليلة بفتح جميع المداخل والمخارج وجميع المنافذ للقرية، حامدين الله على سلامة الجميع، ومتمنين للبقية الشفاء العاجل.

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