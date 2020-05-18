، سكان "المخلاف" يعانون لتوفير احتياجاتهم بعد إغلاق سوق الخضار احترازيًا بسبب كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشهراني": كان يفتقد للاشتراطات الصحية .. والبديل هو المراكز التجارية أو سوق صبيا

أغلقت بلدية محافظة صبيا بمنطقة جازان، سوق الخضار بقرى المخلاف شمال صبيا والواقع في مثلث الحقو، مما كبد السكان معاناة كبيرة للحصول على احتياجاتهم مضطرين إلى قطع نحو عشرين كلم إلى صبيا بهدف الحصول على أغلب أصناف الخضراوات، وسط مطالبات من الأهالي بتنظيم السوق وفتحه أو توفير البديل.

وتفصيلاً، قال سكان في قرى المخلاف والقرى المجاورة لها، إن سوق الخضار الوحيد الذي يلبي احتياجاتهم من الخضراوات والفواكه تم إغلاقه في حين لم توفر البلدية البديل الأنسب لتوفير كل احتياجات الخضراوات والفواكه، وبيّنوا أن الآلاف من سكان قرى المخلاف والمجاورة لها ينتظرون حلاً عاجلاً في ظل منع الدخول إلى بيش كأقرب سوق للخضار.

ومن جهة أخرى أوضح رئيس بلدية صبيا سفر الشهراني في تصريح لـ”الخليج 365” أنه تم غلق سوق المحلة للخضار احترازيًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم الغلق من قِبل لجنة من (أمانة منطقة جازان - وزارة التجارة - بلدية محافظة صبيا) والموقع عبارة عن هنقر (ملك خاص) يفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية والشروط الوقائية والاحترازية المطلوبة، علمًا بأنه يوجد بدائل لذلك، حيث يوجد عددٌ من المراكز التجارية (السوبر ماركت ) تتوفر فيها جميع الخضراوات والفواكه وكذلك سوق صبيا الذي لا يبعد كثيرًا عن المحلة كون المسافة في حدود خمسة عشر ١٥ كلم.