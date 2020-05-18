، لإطلاق "الغرفة الحسية" للأطفال المسافرين .. مركز الملك سلمان يوقع مذكرة تعاون لدعم ذوي الإعاقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدعم من مطارات الرياض وأرامكو من أجل تعزيز ريادة المملكة وتميزها في رعايتهم

وقع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة مذكرة تعاون بين المركز وكل من شركة مطارات الرياض، وشركة أرامكو السعودية، من أجل تعزيز ريادة المملكة العربية السعودية وتميزها في تقديم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة وخدمتهم خصوصًا في قطاع المطارات على مستوى الشرق الأوسط، وتأسيس إطار للتعاون والتنسيق لتطوير وتحسين الخدمات للمسافرين من الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم وتيسير تجربة سفرهم عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض (صالة 5) من خلال إنشاء منطقة انتظار مخصصة لهم( الغرفة الحسية) Sensory Room.

وتندرج مذكرة التعاون ضمن إستراتيجية طموحة أطلقها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ويقودها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء المركز، في ظل التوجيهات والدعم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - مؤسس المركز والراعي لكل أنشطته بما يدعم خدمات فئات ذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة علا بنت محيي الدين أبو سكر، المدير العام التنفيذي لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة أن هذه المبادرة أطلقت بناءً على الحاجة إلى تيسير السفر للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم مثمنة الدعم الكبير الذي يلقاه المركز من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الأمناء ومتابعته الدائمة له، تخفيفًا عن أبنائنا الأطفال الذين يواجهون صعوبات متعددة، وضغوطات أسرهم أثناء سفرهم عبر المطارات، كما عبّرت عن شكرها وتقديرها للشركتين لتعاونهما في إطلاق هذه المبادرة.

من جانب آخر، أشار الرئيس التنفيذي لشركة "مطارات الرياض" المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار الخطط الإستراتيجية للشركة الرامية لدعم المبادرات التي تُسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة عبر مطار الملك خالد الدولي، مشيرًا إلى أن "مطارات الرياض" وبمتابعة واهتمام من الهيئة العامة للطيران المدني ستقدم كل الدعم اللوجستي لتنفيذ مشروع (الغرفة الحسية) بمطار العاصمة، كإحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية وذلك من خلال توفير الموقع داخل الصالة الداخلية (5) موضحًا أنه سيتم تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير وأفضل مستويات الجاهزية التي تلائم الأطفال ذوي الإعاقة بكل فئاتهم، ويمكنهم وذويهم الاستفادة من خدمات (الغرفة الحسية) على مدى الـ 24 ساعة.

فيما أكّد خالد بن عبدالله الرميح مدير الشؤون الحكومية في شركة أرامكو للمنطقة الوسطى، على أن شركة أرامكو السعودية، تعتز بشراكتها مع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة في المملكة من خلال دعم المبادرات ضمن مبادرات أرامكو السعودية وامتدادًا لجهودها في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية والمواطنة، في هذا الخصوص؛ قدّمت أرامكو السعودية دعمًا ماديًا وبالتعاون مع شركات محلية والموجهة لكل فئات المجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، متمنيًا أن تحقق هذه المبادرة المتميزة أهدافها.

وأوضحت مدير المشروع خلود بنت إبراهيم الشايع، أن هذه المبادرة الرائدة؛ تعزز مكانة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في هذا الخصوص؛ لتوفير الخدمات والتسهيلات اللوجستية الأخرى للفئة المستهدفة في المطارات من أجل تيسير سُبل سفرهم وأسرهم، كتجربة أولى في هذا الشأن بدايةً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض (صالة 5)، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تؤكِّد مدى الاهتمام والرعاية التي تحظى بها هذه الفئة الخاصة من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، أعزها الله.

وقع المذكرة من جانب شركة مطارات الرياض الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، ومن جانب شركة أرامكو السعودية مدير الشؤون الحكومية – المنطقة الوسطى خالد بن عبدالله الرميح، ومن جانب مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتورة علا بنت محيي الدين أبو سكر، المدير العام التنفيذي للمركز.