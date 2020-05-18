شاهد.. منظر مهيب للأرض من داخل محطة الفضاء الدولية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): نشر خالد الزعاق؛ الخبير الفلكي، فيديو من داخل محطة الفضاء الدولية يوثق منظر الأرض من الخارج. نشر خالد الزعاق؛ الخبير الفلكي، فيديو من داخل محطة الفضاء الدولية يوثق منظر الأرض من الخارج. وعلق "الزعاق" على "الفيديو" قائلا: "محطة الفضاء الدولية يقطنها علماء من شتى دول العالم ، وكل ستة شهور يستبدلون بآخرين". وتابع : "تطوف الأرض كل 90 دقيقة ، منظر مهيب للأرض قام به أحد الرواد وهو يقوم بأعمال الصيانة ، التصوير من بعد 400 كلم من الأرض".

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