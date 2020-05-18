شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح حقيقة خطورة «هدايا وعطايا» العيد على الأطفال بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية في العيد للحد من انتشار فيروس كورونا وللوقاية من تفشي الفيروس خاصة بين الأطفال الذين ينتظرون هدايا وعطايا العيد أو ما يعرف بـ “العيديات”.

وقال ردا على سؤال بشأن أيام عيد الفطر المبارك، حيث لا تخلو مثل هذه المناسبات من إعطاء الهدايا والعطايا والنقود والألعاب، فهل هناك خطر على الأطفال من إعطائهم العيديات؟

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ورد العبدالعالي “من المهم جدا أن نكون في حالة توازن، بأن نتقيد بالإجراءات والسلوكيات الصحية، وفي الوقت نفسه للعيد بهجته وبالإمكان التواصل الاجتماعي بالطرق الذكية المتعددة التي تقلل فرص التجمعات، وبالإمكان أن نجعل مباهج العيد وخصوصا للأطفال وما اعتادوا عليه أكثر أماناً بمراعاة السلوكيات والجوانب الصحية”.

وأضاف “إذا أُعطي الطفل شيئا نحاول ألا يكثر تناوله من يد إلى أخرى، وأن يُحفظ بشكل جيد، كما علينا أن نستغل فرصة تقديم عطايا العيد لهم بأن نذكرهم ونجعلهم أقرب إلى السلوكيات الصحية خصوصا تنظيف الأيادي بشكل مستمر”.

كما أكدت الوزارة على أنه في حال منح الأطفال عطايا العيد فإنه يجب ألا يكثر تناقله من يد إلى أخرى، وأن يتم حفظه بطريقة جيدة.