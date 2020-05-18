شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض معدية: انحسار أزمة كورونا في المملكة خلال الأسبوعين المقبلين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع استشاري الأمراض المعدية، الدكتور غسان يوسف، انحسار أزمة كورونا في المملكة خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال استشاري الأمراض المعدية للإخبارية إن الأسبوعين القادمين حاسمان وعلى المحك إذا استطعنا الخروج منهما بإذن الله بسلام والحالات انخفضت ستبدأ بعدها الحياة الطبيعية.

ووصف تجاوز نسبة التعافي إلى 50 ٪ من حالات كورونا بالشيء المفرح والخبر الجميل، وكذلك انخفاض عدد الوفيات المرضى المنومين في العناية المركزة، مشيرًا إلى أن نسبة الحالات الشديدة بكورونا أقل من 10 ٪ بينما 90 ٪ من المصابين في طريقهم للتعافي.

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وأضاف: نحن كاختصاصيين في هذا المجال لا نهتم بعدد الحالات التي هي انعكاس لزيادة عدد الفحوص، بقدر اهتمامنا بعدد الوفيات، موضحًا أن وفيات كورونا بالمملكة أقل بكثير من الدول الأخرى، وأن عدد الأسرَّة في العناية المركزة متوفرة بشكل كبير.

وتابع: "ربما نحن في المملكة خلال الأيام المقبلة نقترب من قمة منحنى كورونا وبعدها سنشهد انخفاضًا في الحالات، وعندما نلاحظ انخفاضًا في حالات الوفيات والمنومين في العناية المركزة فهذا يعني أن الحالات في طريقها للانحسار".