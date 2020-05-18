شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر قبل 40 سنة للملك فهد في فرنسا وظهور خاص للأمير سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثق فيديو نادر زيارة الملك فهد رحمه الله لفرنسا قبل 40 عامًا؛ حيث كان حينها وليًا للعهد. وثق فيديو نادر زيارة الملك فهد رحمه الله لفرنسا قبل 40 عامًا؛ حيث كان حينها وليًا للعهد. وظهر بالمقتل الأمير سعود الفيصل رحمه الله؛ وزير الخارجية الأسبق، والذي كان يترجم ترجمه فورية للحديث باللغة الفنرسية للملك فهد بطلاقه.

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